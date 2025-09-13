La moneda de 1 euro que se ha disparado en el mercado: 8.500 euros pagan por ella Se acuñó para la entrada del euro en 2002 y se reconoce por el arpa celta en su cara nacional

C. L. Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:41

Una moneda de Irlanda está acaparando muchas miradas entre los coleccionistas y no es tan difícil de tener. Se acuñó para la entrada del euro en 2002 y se reconoce por el arpa celta en su cara nacional. Actualmente algunos anuncios llegan a solicitar 8.500 euros. La razón: un supuesto exceso de metal.

La cara nacional muestra un arpa celta en el centro, flanqueada por la palabra «ÉIRE» a la izquierda y el año de acuñación a la derecha. En el aro exterior figuran las doce estrellas de la Unión Europea. Por su parte, la cara común, creada por Luc Luycx, de la Real Fábrica de la Moneda de Bélgica, incluye el mapa de la UE antes de la ampliación de 2004, seis barras verticales y el valor facial. Sus iniciales «LL» aparecen en la zona exterior.

Son muchos los anuncios que se pueden encontrar en las plataformas de venta de monedas. Algunos alcanzan los 8.500 euros porque, según el propio vendedor, presenta exceso de metal. Otrops precios rondan los 1.600 euros por dos piezas de 2005 con el mismo diseño.

Ahora bien, entre entendidos, una pieza sin circular se valora en torno a 1,60 euros, al considerarse común y fácil de localizar. De hecho, la cartera en flor de cuño puede encontrarse por unos 70 euros, y la moneda suelta sin circular por 3,5 euros. Por lo tanto, lo habitual no es desembolsar grandes cantidades, salvo casos específicos anunciados como errores o variantes.

Esta pieza se acuñó en 2002, con la puesta en circulación del euro. La Irish Mint produjo 135.115.000 monedas de 1 euro, además de otras 25.000 integradas en sets. Por tanto, se trata de una moneda ampliamente emitida, reconocible y, salvo casos particulares, de fácil acceso para los coleccionistas.