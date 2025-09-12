Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nevenka Fernández, durante la entrevista, esta semana en Madrid. José Ramón Ladra

Nevenka Fernández

Activista y autora de 'El poder de la verdad'
«Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»

Después denunciar el acoso del alcalde que era su jefe, emigró para reconstruir su vida después de tocar fondo. Ahora da la cara por las víctimas silenciadas

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 08:22

Tenía 26 años cuando, en un acto de valentía sin precedentes en España, denunció por acoso a un poderoso político gallego, Ismael Álvarez, alcalde de ... Ponferrada. Era 2001 y, aunque ganó el juicio, Nevenka Fernández tuvo que emigrar para encontrar trabajo, víctima, además, del rechazo social. Ahora tiene más de 50 años, dos hijos, trabaja en una gran transnacional y colabora con una ONG humanitaria en Reino Unido. Acaba de publicar 'El poder de la verdad' (Sine Qua Non), donde narra los años de reconstrucción vital, más allá de lo que ya contaron otros libros y películas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  3. 3 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  4. 4

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  5. 5

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  8. 8

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  9. 9 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  10. 10

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»

«Hubo momentos muy duros en los que pensé en acabar con todo»