Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de enfermeras organiza el trabajo en el control de una planta hospitalaria. I. BAUCELLS

La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo

Estas profesionales denuncian que padecen de forma reiterada comentarios sexistas, tocamientos indeseados o proposiciones sexuales

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:37

Comenta

Una macroencuesta dada a conocer hoy desvela que más de la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas españolas asegura que se tienen que enfrentar con ... demasiada frecuencia a situaciones de acoso sexual mientras ejercen su trabajo en consultas, centros de salud u hospitales. Sufren comentarios sexistas, tocamientos indeseados e incluso proposiciones sexuales con una alta regularidad. Son algunas de las conclusiones de la macroencuesta realizada por el sindicato de enfermería SATSE, que para este trabajo ha entrevistado a 7.400 profesionales de todas las comunidades del país en las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada
  9. 9 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo

La mitad de las enfermeras han sufrido acoso sexual en su trabajo