No, el Ministerio de Sanidad no está llamando a nadie para otra dosis de vacuna contra la covid-19 El enésimo bulo sobre este tema circula de nuevo por redes sociales

IDEAL Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:07

El Ministerio de Sanidad ha tenido que volver a desmentir un nuevo bulo e intento de estafa relacionado con las vacunas contra la covid-19, un clásico entre quienes se dedican a difundir información falsa para tratar de confundir a la población. En esta ocasión, el invento tiene que ver con unas supuestas llamadas para una dosis de refuerzo.

El departamento que dirige Mónica García ha tenido que aclarar que esta «quinta dosis de refuerzo» no existe. Pese a ello, circulan por redes sociales mensajes de texto con mensajes iguales o similares a este: «Están llamando supuestamente del Ministerio de Salud para la quinta dosis de refuerzo (COVID). Os diarán todos los datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después piden que les deis un código que te mandan por SMS (para hackear el móvil)», continúa el mensaje.

Para empezar, en España no existe ningún «Ministerio de Salud», lo que ya debería hacer dudar a la ciudadanía. En segundo lugar, es absolutamente inusual que ningún organismo público solicite confirmación de datos de esta forma, y menos aún sin usar ningún elemento que certifique la identidad de ambas partes del proceso, algo que ocurre tanto con los certificados web como con la identidad digital del ciudadano, ya sea a través de elementos firmados o aplicaciones como Cl@ve. Además, el mensaje tiene faltas de ortografía y de estilo que son por lo general también raros en comunicaciones oficiales.

De esta forma, lo más probable es que, si esto ocurriese en algún momento, se tratase únicamente de un intento de estafa. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) no hay «evidencias de ninguna víctima» de un fraude por este método. Por lo tanto, al menos de momento, lo más probable es que esto sea un bulo que circula por redes sociales para confundir. En todo caso, desde el Incibe recuerdan que siempre se recomienda que los ciudadanos actúen con «sentido común» y que sean «cautelosos ante este tipo de cadenas».