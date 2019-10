«Messi se sintió maltratado cuando sus líos con Hacienda; yo me siento maltratado por los que no pagan los impuestos» «¿Tan difícil es admitir que se ha actuado mal, pedir disculpas a la sociedad y no presentarse encima con una víctima?», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 11 octubre 2019, 08:13

Buenas, soy Emilio Calatayud. La mayoría de los futbolistas, y me refiero a las estrellas, no terminan de darse cuenta de que tienen una gran influencia sobre los menores…. y también sobre los adultos. De alguna forma, y solo es mi opinión, estarían éticamente obligados a tener un buen comportamiento cívico para dar ejemplo. Pero, por desgracia, no es lo que suele ocurrir. Varios de estos astros han defraudado a Hacienda, o sea, a todos nosotros. Messi, por ejemplo, fue condenado a 21 meses de cárcel por este motivo. Pues bien, ahora ha dicho que se sintió «maltratado» cuando tuvo los líos con Hacienda y «no quería estar más tiempo aquí», deseaba «marcharme de España», ha manifestado. Lo único que puedo decir es que yo me siento maltratado por los que no pagan los impuestos.

¿Tan difícil es admitir que se ha actuado mal, pedir disculpas a la sociedad y no presentarse encima con una víctima? Sería muy educativo para nuestros menores… y los adultos.

