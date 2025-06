El mensaje que whatsapp está enviando a millones de españoles sobre su correo electrónico

C. L. Martes, 17 de junio 2025, 14:13 Comenta Compartir

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares para estar en contacto amigos y familiares, con millones de seguidores en todo el mundo, por eso se toma en serio la seguridad. Si bien la plataforma ya incluye varias funciones para mantener a salvo la cuenta, ahora ha incorporado una nueva opción que hace que el servicio sea más seguro todavía.

La herramienta actúa cuando quieres usar WhatsApp y código de verificación por SMS no llega al móvil o no hay cobertura en esos momentos. Se trata de la verificación por correo electrónico de WhatsApp. Este método es una alternativa que no solo ayudará a mejorar la seguridad de la cuenta, sino que también ofrece otra forma de comprobar que es el dueño legítimo del número telefónico asociado.

No obstante, la característica está disponible únicamente para los usuarios de iOS en la última versión de la app (2.23.24.70), y de momento no se sabe cuándo llegará a los dispositivos Android, pero se espera que pronto llegue a todos los dispositivos.

