«Poned límites a los hijos porque si no se los pondrá la vida, y la vida puede ser muy dura» «Sí, hablo del caso que todos tenéis en mente: es un buen ejemplo de lo que sucede cuando uno crece sin límites» EMILIO CALATAYUD Lunes, 24 junio 2019, 08:32

En su último post de su blog en Ideal, el juez Calatayud lanza un mensaje a padres y madres en relación a la educación de los menores. «Si hay padres que todavía creen que a los hijos no hay que ponerles límites porque educar no es interferir, os voy a dar otro motivo: si vosotros no les ponéis límites, al final se los pondrá la vida y la vida puede ser muy dura: encierro, cárcel… »

«Sí, hablo del caso que todos tenéis en mente: es un buen ejemplo de lo que sucede cuando uno crece sin límites, que puede acabar metido entre rejas durante quince años».

