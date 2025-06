El mensaje del farmacéutico Álvaro Fernández por usar así el ibuprofeno: «Puede ser grave»

C. L. Viernes, 6 de junio 2025, 13:23 Comenta Compartir

El buen uso de los medicamentos puede evitar problemas de salud serios. Por eso, son muchos, más de 3,5 millones de personas, los que siguen los consejos sobre medicamentos y salud en TikTok a Álvaro Fernández, farmacéutico conocido en redes por su tono cercano y divulgativo.

Entre sus últimos mensajes se encuetrao uno que tiene que ver con uno de los fármacos más consumidos en España: el ibuprofeno. Y lo ha hecho tras una escena que, asegura, se repite con demasiada frecuencia en las farmacias. «Una señora me dijo que se tomaba un ibuprofeno cada mañana por si acaso. Le respondí que no se toma por prevención, se toma cuando hay dolor», cuenta el farmacéutico en uno de sus últimos vídeos, que ha generado miles de reacciones en redes.

La escena, aunque con un tono desenfadado, esconde una realidad peligrosa: el consumo indiscriminado de antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), como el ibuprofeno, puede acarrear riesgos para la salud. «Tomado de forma crónica puede llegar a tener consecuencias graves», advierte Fernández. Según explica, aunque se pueda conseguir sin receta, esto no significa que su uso prolongado sea inocuo. De hecho, alerta de posibles daños en el riñón que, en algunos casos, podrían incluso derivar en la necesidad de diálisis.

Las personas con hipertensión, diabetes, colesterol alto o sobrepeso son especialmente vulnerables. Los riñones no son los únicos órganos en riesgo. «Puede producir úlceras gástricas, duodenales o sangrados digestivos» también, según señala mientras avanza que automedicarse nunca es una buena idea. Fernández reconoce que muchas veces, como ocurrió con la señora del vídeo, su mensaje es recibido con escepticismo: «Me dijo que eso no era verdad porque se vendía sin receta y que yo no tenía ni idea», relata entre risas.

En sus redes, el farmacéutico insiste: los AINEs no están pensados para tomarse de forma preventiva, sino para aliviar un dolor o inflamación puntuales. Tomarlos «por si acaso», como hizo la paciente, puede poner en riesgo la salud a medio y largo plazo.

Temas

salud

Medicamentos

TikTok