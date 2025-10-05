Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Campaña de Vacunación contra la meningitis, en Bilbao. Luis Ángel Gómez

La meningitis sigue una tendencia al alza en España desde hace una década

La Sociedad Española de Neurología advierte que esa enfermedad, que aumentó un 20% el último año, es una de las principales causas de muerte de niños

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:03

En el Día Mundial contra la Meningitis, que se celebró este domingo, la Sociedad Española de Neurología (SEN) recordó que cada año se identifican unos ... mil casos de esta enfermedad, de los que un 10% son muy graves. Es una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes en España, donde presenta una «ligera tendencia ascendente» en la última década. Lo más peligroso es que en 2024 se produjeron 330 casos de meningitis meningocócica, la más grave y que puede matar en cuestión de horas, frente a los 270 del año anterior. Lejos de erradicarse, afecta a unas 2,5 millones de personas en el mundo, causando cerca de 250.000 muertes anuales, según la OMS.

