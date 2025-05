El mejor truco para descongelar el pan y que quede crujiente El problema que tiene el pan es que si no se gasta en el día, se pone duro y no es posible consumirlo al día siguiente

Uno de los alimentos que no pueden faltar en la mesa es sin duda el pan, ya sea solo o con un poco de aceite de oliva, tomate o jamón. Se puede usar como acompañamiento a la comida principal o para desayunar, con unas tostadas, o para merendar con un rico bocadillo.

El problema que tiene el pan es que si no se gasta en el día, se pone duro y no es posible consumirlo al día siguiente. Por este motivo, lo mejor es congelarlo y así poder comerlo en cualquier otro momento. Sin embargo, no se puede hacer de cualquier manera.

Lo ideal es utilizar papel film transparente y que quede el pan bien envuelto y ajustado, sin espacios con aire. De esta forma se evita que aparezca hielo en el pan y se ponga blando al descongelar. Otra opción es usar una bolsa de congelación con cierre hermético, siempre comprobando que no ha quedado aire.

Si el pan tiene una corteza dura, como el caso de las baguettes, se puede añadir una protección extra: primero una capa de papel de horno y después la bolsa de congelación o el film. Con ello se conserva la textura de la corteza, que es lo que más suele resentirse al entrar en contacto con el frío. Como consejo adicional, guardar el pan al fondo de un cajón del congelador puede marcar la diferencia, pues se evita que reciba los cambios de temperatura cada vez que se abre la puerta.

A la hora de descongelarlo, se puede dejar a temperatura ambiente sobre una rejilla, sin cubrir con bolsas ni trapos, que le dé el aire. Y si lo quieres crujiente, lo mejor es ponerlo unos minutos al horno después de haber mojado la base del pan un poco con agua.

