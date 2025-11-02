Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La periodista, en Ámsterdam. AMC Networks

Verónica Zumalacárregui, periodista

Vermú de domingo
«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

Viajera empedernida, en 'Me voy a comer el mundo' ha recorrido más de 75 países descubriendo sus sabores más típicos

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

Periodista vocacional, tras años de hacer de todo dentro de la profesión, desde boletines de noticias hasta programas de actualidad, Verónica Zumalacárregui consiguió aunar su ... trabajo con la gastronomía y los viajes, sus otras dos grandes aficiones. El resultado de esa combinación es 'Me voy a comer el mundo', el espacio de Canal Cocina (AMC Networks) en el que viaja de punta a punta del planeta y que hoy estrena el programa dedicado a Ámsterdam. Disfrutona, carismática y risueña, a Zumalacárregui solo se le tuerce la sonrisa ante la cámara cuando tiene que comerse algo tan repulsivo como una cucaracha: «A veces digo que no lo voy a probar pero, al final, me pueden la responsabilidad y la curiosidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»

«Tengo el mejor trabajo del mundo, pero no es para todos»