El mejor perfume de Primor por tan solo 16 euros que tiene un olor similar a una fragancia de 400 euros Nikos Sculpture eau de toilette, la colonia con olor fresco y duradero que se asemeja a Lafayette Street Bond No 9

Esther Guerrero Jueves, 14 de agosto 2025, 12:28

Para oler bien no hace falta gastar mucho dinero. O eso es lo que Noel Deyzel aclara en un video que compartió con sus seguidores en su cuenta de Tiktok. Este usuario que recomienda colonias en sus redes sociales ha enseñado la mejor opción calidad precio.

Se trata de un perfume para hombre que tan solo cuesta 16 euros. La fragancia que se llama 'Nikos Sculpture eau de toilette' y se puede encontrar en tiendas como Primor o Druni.

Esta colonia deja un rastro fresco y duradero. Las notas cítricas que la caracterizan a bergamota y mandarina combinan a la perfección con el aroma a limón y azahar. No se trata de un olor empalagoso, más bien persiste en la piel sin ser fuerte.

Por otro lado, Noel compara esta fragancia con Lafayette Street Bond No 9. Este perfume que tiene un aroma similar a Nikos Sculpture cuesta 400 euros, lo que hace que no sea accesible para todos los bolsillos.

Esta marca de fragancias ofrece muchos más aromas para todos los gustos. Además, su precio asequible permite probar cada una de ellas hasta encontrar la adecuada.

Sin embargo, la versión eau de toilette de la marca es perfecta para el verano, gracias a su aroma fresco que se adecúa a la perfección a estos meses.