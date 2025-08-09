El mejor panadero del mundo explica porque el pan sin gluten está tan malo Domi Vélez responde a Natalia Palacios, una tiktoker que se pregunta «¿Por qué está tan malo el pan sin gluten?»

Todas aquellas personas intolerantes al gluten coinciden en una cosa, el pan para celiacos no está bueno. Son muchas las marcas que elaboran todo tipo de productos para aquellos que sufren esta condición. Por un precio elevado, los alimentos que se fabrican, no cumplen las espectativas que se tienen de ellos.

El mejor panadero del mundo en 2021 responde a un Tiktok de la famosa malagueña Natalia Palacios. En él ella se queja con gran indignación: «Si una empresa no sabe hacer pan sin gluten que no lo haga, porque es incomible».

En primer lugar, Domi Vélez afirma que si no eres celiaco, no tiene ningún sentido que tomes pan sin gluten. Él afirma que es «normal» que tengan un mal sabor, ya que les falta técnica y están muy industrializados. Sin embargo, explica que si un pan cualquiera no está bien elaborado y bien fermentado tiene el mismo problema que uno sin gluten y es que son «un mojón».

Además, Domi explica que este tipo de panes tienen antinutrientes, que es lo que causa el malestar, por lo que si no están bien elaborados pueden sentar igual de mal que cualquier otro, provocando hinchazón, gases y pesadez en el estómago.

Concluye diciendo que en ocasiones no es que se tenga intolerancia al gluten, es que se come pan que está mal fabricado.

