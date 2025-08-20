Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lorazepam de 0,5mg y doctor Luis Gimeno Feliu IDEAL

Este médico de familia desvela que el ansiolítico que más rápido actúa

Medicamentos que tratan la ansiedad de forma más efectiva y sus efectos secundarios si se consumen mal

Esther Guerrero

Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:11

El Lorazepam, Diazepam, el Bromazepam o el Alprazolam, son algunos de los medicamentos que se usan comúnmente para combatir la ansiedad. Se trata de benzodiacepinas, un principio activo que provoca un efecto ansiolítico.

El doctor Luis Gimeno Feliu, un médico de familia de Zaragoza, cuenta que los más usados en casos de excesivo estrés son el Lorazepam y Bromazepam. Además, advierte que esto no es una mera coincidencia, y es que se debe a su rápido efecto. Al poner el medicamento bajo la lengua, el Lorazepam u Orfidal (que es su nombre más comercial), consigue actuar en tan solo 5 minutos.

El Orfidal es un tratamiento más fuerte que el resto, por ello, para su consumo se debe de hacer en dosis menores al principio y subir la medicación poco a poco.

Efectos secundarios

El mal uso de estos fármacos puede conllevar efectos secundarios indeseados. En primer lugar, no se debe tomar dos tipos de benzodiacepinas juntas, aunque sean distintas. Si esto se llegara a realizar, el consumidor quedará «dopado», como informa el doctor. Mareos, nauseas, dificultad en el habla, son algunos de los inconvenientes que tiene.

Por otro lado, este tipo de medicamentos crea adición, por lo que siempre se deben tomar bajo la supervisión de un especialista. Como máximo consumir 15 días en todo un mes. El abuso de esto puede afectar en la memoria.

Muchos cuestionan si el Lorazepam se puede mezclar con la melatonina. Luis confirma que la melatonina no tiene un efecto claro demostrado, de ahí que se pueda adquirir sin receta. Sin embargo, aclara que obligarse a uno mismo a dormir no es saludable, a excepción de casos extremos.

Por último, hace una recomendación para las embarazadas. No aconseja que se tome ningún ansiolítico en este estado ya que podría fomentar las malformaciones en el feto.

