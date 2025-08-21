Esta médica advierte del pez que te puede picar mientras te bañas en el mar: «Te puede arruinar» La doctora María Muñoz alerta de una nueva especie venenosa que se encuentra en el Mediterráneo y cómo se debe actuar ante su ataque

El cambio climático ha provocado que muchas especies marinas cambien su localización habitual en la que vivir. Es por ello, que muchas de estas criaturas se encuentren en el Mediterráneo y sorprenda a bañistas y científicos.

Uno de los peces que puede llegar a ser peligroso es el 'pez araña'. La doctora María Muñoz advierte en sus redes sociales sobre la picadura de este animal y cómo se debe actuar en caso de que esto ocurra.

En primer lugar, se puede encontrar bajo la arena, revelando su espina dorsal que contiene púas y que pueden ser perjudiciales por el veneno que contienen. Su tamaño es de 15 a 40 centímetros y su ataque provoca un dolor similar a un calambre intenso. Suele atacar al ser pisado de forma accidental.

Los síntomas que indican que esta especie ha atacado es sangre en la zona afectada e inflamación. En casos más graves puede provocar mareos, fiebre, vómitos e incluso dificultad para respirar.

Cómo actuar

Según la doctora María, si este animal te pica se debe tener clara la actuación para realizar el procedimiento lo antes posible. Primero se necesita salir del agua y aplicar agua salada en la zona. No puede tratarse de agua dulce ya que puede expandir la herida. El veneno se destruye con altas temperaturas, por ello se necesita aplicar calor por media hora. Si no disminuye el dolor, se debe acudir inmediatamente a un médico.

Como consejo, se deben llevar escarpines o arrastrar los pies por la arena, ya que esto los asusta.

