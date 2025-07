¿Media tableta, una, dos, 1 gramo o 600 mg? La dosis correcta de ibuprofeno para cada dolor

C. L. Lunes, 7 de julio 2025, 12:53 Comenta Compartir

Uno de los medicamentos más consumidos habitualmente en España es el ibuprofeno, un fármaco destinado a reducir la inflamación, la fiebre y el dolor. Se trata de un producto 'de venta libre', es decir que se comercializa en farmacias sin necesidad de recetas. Una de las dudas más frecuentes a la hora de consumir ibuprofeno va referida a la dosis que se toma.

La revista especializada Healthy Children publica una tabla que hace referencia a la dosis de ibuprofeno que debe tomarse en función de la edad del paciente y de su peso. Esta tabla es de ayuda para determinar la cantidad correcta que debe administrar.

Desde los 1.25 miligramos de jarabe de ibuprofeno hasta las dos tabletas, la edad del niño y su peso determina cuánto ibuprofeno puede tomar. ¿Media tableta, una o dos? Esta es la dosis correcta de ibuprofeno en cada caso, según la revista especializada Healthy Children.

Recomendaciones de Healthy Children

1. Edad del niño. No utilizar ibuprofeno en niños menores de 6 meses a menos que el médico de su niño se lo indique. Esto se debe a que no se ha demostrado que sea seguro en niños menores de 6 meses. El uso del medicamento en niños menores de 6 meses tampoco está aprobado por la FDA. Además, es mejor no administrar medicamentos con más de un ingrediente a niños menores de 6 años.

2. Dosis. Determinar la dosis con el peso del niño que se muestra en la fila superior de la tabla de dosificación.

3. Medir la dosis de los medicamentos líquidos (debe estar en «ml» o unidades métricas). Es más fácil administrar la cantidad correcta de medicamento líquido cuando se usa una jeringa que cuando se usa una cucharadita de cocina o una cucharada. Use la jeringa o el vaso dosificador que viene con el medicamento. Si el dosificador no viene con el medicamento, pídale uno a su farmacéutico.

4. Gotas de ibuprofeno: las gotas de ibuprofeno para bebés vienen con una jeringa dosificadora.

5. Dosis para adultos: 400 miligramos. Con qué frecuencia administrar el medicamento: puede administrar ibuprofeno cada 6 a 8 horas si es necesario.

