Un mecánico avisa sobre el aire acondicionado del coche: «Si es magnética, sí que puede ser beneficioso» Muchos conductores dudan sobre si es mejor ponerlo estando ya en marcha o al ralentí

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:37

El aire acondicionado es el gran aliado de quienes recorren kilómetros en coche, sobre todo, en verano. Sin embargo, muchos conductores no tienen claro qué es mejor, si ponerlo estando ya en circulación o al ralentí. Ante la duda, un experto en mecánica ha explicado cuáles son las opciones.

Según este mecánico de los talleres Ebenezer de Sevilla, Juan José, todo depende del tipo de polea que utilice cada vehículo. «Si es magnética, sí que puede ser beneficioso ponerlo al ralentí porque el acople de las dos poleas va a tener menos arrastre. Al estar parado, habrá menos revoluciones, lo que hace que el arrastre sea más fácil y cómodo», explica.

No obstante, encender el aire estando el vehículo en marcha tampoco sería negativo, en su opinión, ya que el compresor se acopla y desacopla de forma alterna, según las necesidades de cada momento. Esto significa que aunque el conductor active el aire al ralentí, habrá momentos en carretera en los que el compresor se desconectará y conectará en función de la demanda.

Así lo indica este mecánico sevillano, que asegura que el 90% de la flota de vehículos tiene compresores de polea fija. «Esta se mueve constantemente con el motor, lo que cambia el método en el que se activa o no el compresor, que depende de una válvula que mueve un plato interno a través de un conductor de gas para que tenga mayor o menor incidencia», concluye.