McDonald's busca tres nuevos empleados para su local de Las Gabias Trabajo parcial presencial con opción a ascender

Esther Guerrero Jueves, 7 de agosto 2025, 12:58 | Actualizado 13:07h. Comenta Compartir

Cada vez son más las franquicias de comida rápida que salen del centro de las ciudades para ser más accesibles para sus clientes. Los nuevos locales en municipios de la periferia de Granada son más numerosos con el paso de los años, lo que hace que se necesiten empleados que cubran todos estos puestos nuevos.

En el caso de McDonald's, hace poco tiempo abrieron en el pueblo de Las Gabias. Por ello, buscan tres nuevos empleados que trabajen en este sitio nuevo.

Se busca personal de equipo, por lo que se trabajará de cara al público. No se especifica un puesto de trabajo concreto ya que se puede ejercer en cualquier área de la famosa cadena de comida rápida. Además, la jornada laboral es parcial, aunque se necesita personal con disponibilidad fin de semana y festivos. Sin embargo, la empresa facilita a sus trabajadores un horario flexible que permita adaptarse a las necesidades de cada uno y poder disfrutar así de tiempo de ocio.

Algunos de los requisitos indispensables que deben cumplir estas tres vacantes son, carnet de conducir, vehículo propio, «muchas ganas de trabajar y compromiso».

No buscan gente con experiencia, incluso facilitan formación a todos aquellos que trabajen por primera vez en la franquicia. Asimismo, dan la oportunidad a todos de ascender con el paso del tiempo: «El 100% de las promociones son internas».

La multinacional da la oportunidad de conseguir un primer trabajo y adentrarse en el mundo laboral más cerca de casa que nunca.