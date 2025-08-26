La mantequilla que recomienda la OCU para una dieta saludable Unicla, la mantequilla con mayor calidad y elaborada de forma natural que se puede encontrar en los supermercados

La mantequilla es un producto indispensable gracias a su versatilidad y sabor. Incluso, es el desayuno diario de muchos españoles. Sin embargo, debido a ser un alimento que contiene gran cantidad de grasas saturadas, muchos han decidido reducir notablemente su consumo, llegando a sustituirla por el aceite en reiteradas ocasiones.

La Organización de Consumidores y Usuarios, (OCU), ha realizado un estudio para poder ayudar a los consumidores a la hora de elegir la opción más saludable. Para ello, ha analizado 63 variedades y se ha dividido en diferentes categorías.

En su mayoría, se han establecido como mala o muy mala elección por su cantidad de aditivos y grasas. A pesar de ello, se puede divisar una marca de mantequilla que se encuentra en muchos supermercados y que destaca frente al resto por su calidad y salubridad.

Se trata de Unicla. Elaborada únicamente a partir de leche de vacas criadas en granjas con certificado de 'Bienestar Animal', garantiza un producto sostenible además de natural. No contiene ninguna clase de aditivos, conservantes o ingredientes artificiales. Por otro lado, destaca por su textura, que muchos aclaman por ser fácil de untar.

Composición

Contiene un 82% de materia grasa, lo que indica su alta calidad, un 47,5 g de grasas saturadas, 28,3 g de grasas monoinsaturadas y 6,1 g de poliinsaturadas, elementos muy importantes en la salud cardiovascular. Por último un 0,1% de sal, un porcentaje muy bajo en comparación con otras opciones. La OCU resalta que es una fuente de omega-3 y omega-6, importantes para el corazón y el cerebro.

Se puede adquirir en supermercados como Alcampo, Hipercor o El Corte Inglés, por un precio de 5,49 euros el envase de 250 gramos.

