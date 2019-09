«Mamá, me voy a la 'mani' feminista. Irás si recoges tu cuarto, si no lo haces, no vas» «La conversación que sirve de título a este comentario está basada en hechos reales, vamos, que es verdad», afirma el juez de menores EMILIO CALATAYUD Jueves, 26 septiembre 2019, 11:40

Buenas, soy Emilio Calatayud. La conversación que sirve de título a este comentario está basada en hechos reales, vamos, que es verdad. Las protagonistas son una amiga mía y su hija adolescente, que también es amiga mía, pero menos (es que hay cosas que digo que a su madre le encantan, pero a ella no). «Mamá -dijo la niña- me voy a la 'mani' feminista». Y su madre le puso una condición: «Irás si recoges tu cuarto, si no lo haces, no vas». Y la niña recogió la habitación.

Yo creo que esa conversación resume a la perfección qué es la coherencia, el sentido común y que las grandes luchas están hechas de pequeños gestos, pero que no por ello no son importantes.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.