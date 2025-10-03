Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un maestro imparte clase a sus alumnos de Primaria. F. Rodríguez

Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

Un estudio señala que más del 90% siente orgullo por su trabajo y disfruta de los retos que plantea la enseñanza, aunque un 83% se queja del exceso de alumnos por clase

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:46

Comenta

La satisfacción de los maestros de Primaria en España con su vida profesional es elevada. La mayoría (96%) se siente con frecuencia (muy a ... menudo o a menudo) satisfecha con su profesión y siente orgullo por ella (97%), proporciones que sitúan los niveles de satisfacción y orgullo de los maestros españoles entre los más altos de Europa. Así lo muestran los últimos datos disponibles procedentes de una encuesta internacional de 2023 a los profesores de Matemáticas de los alumnos de 4º de Primaria, en el marco de TIMSS (Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias) y que han sido analizados por Funcas con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este domingo 5 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 Los Javis transforman Granada para rodar una escena histórica
  10. 10 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa

Los maestros de Primaria, entre los más satisfechos de Europa