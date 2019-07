Una madre ahoga a sus dos hijos en una bañera para «castigar» a su marido Imagen de los mellizos de 23 meses. / Facebook Tras perpetrar el terrible crimen trató de suicidarse empotrando su coche contra un camión R. I. Lunes, 29 julio 2019, 13:23

Una madre de 38 años está detenida como acusada de haber matado a sus dos hijos mellizos ahogándolos en la bañera. Al parecer, la mujer habría cometido este terrible crimen como un acto de venganza contra su marido tras haber roto la relación entre ambos.

De acuerdo con el medio británico 'The Sun', la acusada, Samantha Ford, y su marido, Steven, vivían en Catar y gozaban de una buena posición económica. Después de diez años, se trasladaron a Reino Unido; una decisión que no gustó a la mujer, que insistía en regresar al país árabe. Según 'The Sun', este pudo ser el motivo por el que Steven decidiese abandonar a su esposa.

Después de romper su el matrimonio, ella cayó en una depresión severa, y ha terminado por a ahogar a sus dos hijos en la bañera para «castigar» a su exmarido. Tras perpetrar el terrible crimen trató de suicidarse empotrando su coche contra un camión.

Una vez las autoridades llegaron al lugar del accidente, la mujer confesó haber asesinado a sus dos hijos y les pidió que la dejaran morir porque quería irse con ellos.

Finalmente, los servicios médicos consiguieron salvar la vida de Samantha Ford, aunque no la de los mellizos, que fueron hallados muertos en el domicilio familiar. En su declaración ante el juez, la mujer ha confesado ser la autora del asesinato pero se ha intentado justificar alegando que oía «voces» que le decían que lo hiciera.