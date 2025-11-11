Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnas en una clase de Secundaria. R. C.

Luz verde a la norma que fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y de 25 en ESO

El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que también contempla que el alumnado con necesidades educativas especiales compute como dos plazas

J. A. G.

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula y ... una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo, según el Gobierno, «es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada».

