La Luna de sangre: el eclipse total lunar que se podrá ver durante 82 minutos este domingo

Durante la noche del domingo 7 de septiembre de 2025 será posible observar un eclipse total de Luna que será visible desde gran parte del mundo y que en España podrá verse como total, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde el orto lunar se producirá inmediatamente después del final de la totalidad. La observación del eclipse se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial.

En el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias, el eclipse total finalizará antes de la salida de la Luna siendo sólo visible el final de la fase parcial, mientras que en el resto de la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla la Luna saldrá totalmente eclipsada, por lo que se verá el final de la fase total, pero no el comienzo. Durante el eclipse total, la Luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, eso se debe a parte de la luz solar que es desviada por la atmósfera terrestre.

Y es que este domingo llega una nueva Luna de Sangre tras la producida a principios de marzo de este 2025. Este domingo 7 de septiembre un eclipse total de Luna teñirá el satélite de rojo y podrá verse a partir de las 18.00 horas en casi todo el país.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, bloqueando la luz del Sol que la ilumina. Los eclipses de Luna son visibles desde toda la mitad del planeta, donde es de noche y se prolongan durante varias horas. En cambio, los eclipses solares sólo pueden verse desde una franja muy limitada de la superficie terrestre y duran unos minutos.

Durante el eclipse total, la luna no estará completamente oscura, sino que tomará un tono rojizo, puesto que una parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre. A este tipo de eclipses se les conoce como Luna de Sangre. El satélite alcanza ese color porque la atmósfera terrestre filtra todos los componentes de la luz blanca solar y la luz roja es la única que le llega.

El eclipse lunar se producirá esta noche del 7 al 8 de septiembre. La fase penumbral arrancará a las 17.29 horas y será a las 18.27 horas cuando se inicie la fase parcial, en la que la sombra de la Tierra avanza sobre el satélite. Se espera que el momento cumbre llegue a las 20.11 horas, cuando el color rojo se evidencie más y abarque toda la superficie de la luna.

Se estima que el eclipse lunar tenga una duración de 82 minutos, lo que lo convierte en una de las más largas de la década. Este fenómeno astronómico podrá contemplarse desde todo el país, aunque no desde todas las zonas se verá igual. Por ejemplo, las comunidades que sí podrán disfrutar de este espectáculo astronómico en su totalidad serán las comunidades más al este, como Baleares y Cataluña, según ha explicado el Instituto Astrofísico de Canarias.

El resto de zonas, como la mayor parte de la península, Baleares, Ceuta y Melilla, podrán apreciar la segunda parte de la fase total del eclipse lunar, cuando la Luna aparece ya eclipsada, pero no el comienzo. Lo contrario va a suceder en el extremo más occidental de Galicia y las islas Canarias, que solo podrán ver la fase parcial de este eclipse. Esto se debe a que el orto lunar, cuando el satélite atraviesa el plano del horizonte, se producirá inmediatamente después del final de la totalidad.

No se requiere ningún equipo especial para observar este tipo de eventos astronómicos, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciarlo mejor. En todo caso, siempre un entorno oscuro alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de visualización.