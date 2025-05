Esto es lo que tienes que llevar en el maletero si se te pincha una rueda del coche y no tienes otra de repuesto Pensamos que es obligatorio llevar una rueda de recambio, pero hay algunos casos en los que no es necesario

Esto es lo que tienes que llevar en el maletero si se te pincha una rueda del coche y no tienes otra de repuesto.

C. L. Domingo, 18 de mayo 2025, 10:22 Comenta Compartir

La normativa sobre qué es obligatorio llevar en el coche puede resultar compleja. Mucha gente desconoce las herramientas u objetos que tiene que llevar en caso de accidente, por ejemplo. Y esto mismo pasa con las ruedas de repuesto. Pensamos que es obligatorio llevarlas, pero hay algunos casos en los que no es necesario.

Si disponemos en el coche de sistemas alternativos, como los kits que ahora se pueden usar, no es necesario llevar una rueda de recambio. La normativa pide que de alguna forma puedas arreglar el problema y continuar la marcha, porque de no hacerlo te pueden multar con 200 euros. Pero el Reglamento General de Vehículos no especifica que en concreto debas portar una rueda de repuesto.

Desde hace tiempo es posible llevar en el vehículo un kit antipinchazos si no llevas una rueda de respuesto. En cualquier caso, hay que llevar un objeto u otro que cumplan la normativa y puedan solucionar el tema en cuestión. Si finalmente optas por la rueda de repuesto, debes incluir en tu vehículo las herramientas necesarias para hacer el cambio. Es decir, el gato, la llave, un adaptador, en caso de que tu rueda tenga tornillos de seguridad, y la señal V16 o triángulo, que por el momento todavía se puede llevar hasta 2026. Además del chaleco reflectante.

Temas

Accidentes