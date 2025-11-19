Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona se cubre con una bufanda este martes. EFE

Llega el primer gran temporal invernal con nieve desde los 300 metros y máximas por debajo de los 10ºC

AEMET mantiene el aviso especial por un episodio que se intensificará entre el jueves y el viernes y que afectará a amplias zonas del país

Miguel G. Casallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

España encara desde este miércoles un episodio invernal severo marcado por un acusado desplome de las temperaturas y nevadas que afectarán a gran parte del ... tercio norte peninsular hasta última hora del viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso especial que lanzó el martes por la llegada de una masa de aire ártico, un fenómeno que traerá nieve desde cotas de 300 metros y heladas generalizadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  2. 2 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  3. 3 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  4. 4 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega el primer gran temporal invernal con nieve desde los 300 metros y máximas por debajo de los 10ºC

Llega el primer gran temporal invernal con nieve desde los 300 metros y máximas por debajo de los 10ºC