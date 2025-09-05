Estos son los llaveros de moda que están revolucionando Zara, Stradivarius y Bershka Estos accesorios se han convertido en una auténtica tendencia para decorar bolsos y mochilas

C. L. Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Decorar el bolso con un llavero no es nada nuevo. La actriz Jane Birkin ya lo hacía en los 80. Pero como todas las modas, esta también ha vuelto. Llaveros, cintas y charms, entre otros adornos, se han convertido en una auténtica tendencia este último verano, lo que ha provocado enormes colas en tiendas de ropa como Zara, Stradivarius y Bershka.

Se han puesto de moda, en concreto, los Labubu, pequeños muñecos que las influencers del momento no han dudado colgar de asas y cremalleras de sus bolsos preferidos. Con colores y diseños para todos los gustos, son ya una forma de diferenciarse en el mundo del 'street style'.

Pero los adornos que triunfan son de muchos tipos. También hay quien de su bolso ha colgado otro bolso, pero mini, un charm. Y lo mismo con corazones, gildas, pantalones vaqueros e incluso multillaves de mentira. Todas estas son opciones que se pueden encontrar en las principales tiendas.

Los precios de estos llaveros oscilan entre los 7 y los 12 euros, aproximadamente, lo que hace que sean apuestas asequibles, además de divertidas y originales, para actualizar y personalizar desde el bolso más sencillo hasta un Birkin de Hermès.

Temas

Moda