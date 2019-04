Libros con prospecto: sus efectos secundarios La impulsora, Elena Molini, abrió esta vía de negocio al advertir que muchos clientes escogían los libros según su estado de ánimo. / R. C. Una 'farmacia literaria' de Florencia acompaña cada volumen de un folleto como el de los medicamentos en el que detalla indicaciones, efectos secundarios y posología de la obra DARÍO MENOR Viernes, 26 abril 2019, 01:01

En la Via di Ripoli número 7 de Florencia hay un lugar de parada obligatoria para los amantes de los libros. Es un local pequeño, de unos 35 metros cuadrados, pero que ha sabido adaptarse a los tiempos para ofrecer una nueva manera de acercarse a la literatura. Se trata de la 'Piccola Farmacia Letteraria', donde los libros están clasificados según el estado de ánimo en que se encuentra el lector. Cada ejemplar tiene una etiqueta en la que, a modo del prospecto de un medicamento, se explican las indicaciones, posología y posibles efectos secundarios. «Todo nació por mi experiencia sobre el terreno. Yo trabajaba en una gran cadena de librerías y noté que muchas veces las personas pedían consejo sobre los libros según sus estados de ánimo, así que decidí inaugurar mi propia librería basada totalmente en las emociones», cuenta Elena Molini, impulsora de la 'Piccola Farmacia Letteraria', en la que trabajan ella y una colaboradora. Además, un grupo de psicólogas le ayudan a escribir los textos de los prospectos que acompañan a cada libro. «Yo siempre he intentado escuchar a las personas; para mí es lo más importante, aunque no es lo que hagamos más a menudo. Esa ha sido mi estrategia. Si tienes un oído atento, probablemente serás capaz de ofrecer lo que el lector busca».

A esta innovadora empresaria le está yendo muy bien con su peculiar apuesta comercial y cultural, que en los cuatro meses que lleva operando goza de un éxito tanto de público como de repercusión en los medios de comunicación. «Ha funcionado mucho el tamtam, la gente nos ha acogido con mucho entusiasmo y vienen clientes de toda Italia que compran muchos ejemplares. La mayor parte son mujeres, que nos piden libros sobre los problemas amorosos, la amistad y las relaciones fraternas o acerca de la felicidad», explica Molini.

El gran eco mediático logrado en Italia por la 'Piccola Farmacia Letteraria' ha propiciado un curioso experimento. «Se puso en contacto conmigo el dueño de una farmacia situada en una localidad del lago de Garda, en el norte del país, porque quería que abriéramos un punto de venta de libros en su establecimiento». Hoy los clientes que entran en esa farmacia en busca de medicinas para sus problemas de salud pueden también encontrar una cura por medio de la literatura.

Para Molini, la clave del éxito está en la cercanía con el lector. «En Italia hay muchas librerías que están cerrando porque no aguantan la competencia. No puedes ir a luchar contra Amazon ni contra las grandes cadenas con las ofertas porque eres pequeño y el margen de beneficio en los libros es muy reducido. Pero puedes buscar nuevos modos de comunicar con las personas: un contacto humano que ni Amazon ni las grandes librerías pueden ofrecer. Yo cuando aconsejo un libro es porque lo he leído o me ha hablado de él una persona que lo ha leído, no porque alguien me pague para vender ese texto en particular o porque tenga un descuento. Debemos volver a una relación humana verdadera». Esta fórmula está funcionando de maravilla en la 'Piccola Farmacia Letteraria', cuya responsable incluso está pensando abrir una sección de libros en inglés y en español, debido al gran número de turistas extranjeros que se acercan a visitarla.

De momento, Molini ofrece a sus compradores obras en italiano de varios autores de nuestro país. El que más vende es Fernando Aramburu con 'Patria'. En el prospecto que lo acompaña, lo define como un «suplemento de delicadeza contra sentimientos heridos» y ofrece además «indicaciones», «efectos secundarios» y «posología». Entre las primeras puede leerse: «Para aquellos que forman parte de una comunidad desgarrada y quieren conocer las dinámicas que se esconden debajo». Sus efectos secundarios son: «Descubrir que la necesidad de llegar a la verdad puede ser más fuerte que las amistades y los lazos afectivos». Y su posología: «Para leer cuando se quieran comprender los temas de la identidad, de un conflicto que parece no tener fin». 'Travesuras de la niña mala', de Mario Vargas Llosa, viene en cambio presentado como un «caramelo de deseo para amores imposibles».

Como buena librera, Molini no solo espera que se acerquen a su tienda las personas que ya están habituadas a leer. «Queremos mandar un mensaje a quienes vienen a vernos porque les resulta curioso el proyecto, aunque no sean lectores. Pretendemos que, por medio de los prospectos, se sientan atraídos por la lectura y descubran que en los libros pueden encontrar historias de personas que comparten los mismos sentimientos que ellos experimentan».