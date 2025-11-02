Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liberado el conocido alucinero 'Niño Juan' tras su secuestro el viernes en Madrid

Al llegar al lugar donde se produjeron los hechos en la noche del viernes, los agentes encontraron un vehículo abandonado con impactos de bala

EP

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:55

Comenta

El reincidente alucinero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el 'Niño Juan', fue liberado este sábado tras haber sido secuestrado la noche del viernes, ... según han indicado fuentes cercanas a la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un niño de 11 años en la A-92 a la altura de Huétor Tájar
  2. 2 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  3. 3

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  4. 4 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  5. 5 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7

    Un hotel para el alma
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  10. 10 Atendida una mujer por inhalación de humo tras un incendio en su cocina en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Liberado el conocido alucinero 'Niño Juan' tras su secuestro el viernes en Madrid

Liberado el conocido alucinero &#039;Niño Juan&#039; tras su secuestro el viernes en Madrid