«Por ley, los farmacéuticos tenemos que dar el paracetamol más caro»

Aunque hay algunos medicamentos que únicamente pueden adquirirse bajo prescripción médica y con receta, hay otros que son de venta libre en la farmacia como el ibuprofeno o el paracetamol. Esto permite que sea más cómodo acceder a ellos, ya que no es necesario acudir al médico para que los recete ante un dolor o malestar ocasional. Sin embargo, si se opta por comprarlos de esta forma, sin receta, el precio es mucho mayor que el que se consigue con receta.

Pero, ¿por qué sucede esto? Principalmente es así porque el precio de los medicamentos con receta está fijado por en Gobierno de España y, además, cuentan con una parte financiada. Pero en el caso concreto del paracetamol la diferencia de precios es tan grande que muchos usuarios no comprenden el motivo de que sea así.

«Hay dos tipos de paracetamol: los financiados y los no financiados, que se diferencian principalmente en el precio», cuenta a través de su cuenta de TikTok (farmacéutico_enfurecido) el farmacéutico Guille Martín. Por una parte, explica, está el financiado, que es «el que te receta el médico y vale baratísimo». Y luego está el no financiado, que no lo receta el médico y «es mucho más caro en comparación».

«¿Por qué pasa esto? Las farmacias y los farmacéuticos no tenemos nada que ver con esto. Sin receta, por ley, tenemos que dar el más caro», explica. Y aclara que no lo hacen «por capricho», sino para evitar multas que pueden llevar a ser «de varios miles de euros».

Sin embargo, consciente de que la gente busca una respuesta más contundente para la diferencia de precio, el farmacéutico argumenta que la explicación que se da para que sea así tiene que ver con el hecho de que el de venta libre «está pensado para el autocuidado», como si un día te duele la cabeza.

«Por eso suelen venir menos comprimidos, porque si te duele la cabeza durante varios días y te acabas la caja lo suyo es que vayas al médico». Además, para finalizar aclara que no es una situación que dependa de ellos: «La culpa no es de los farmacéuticos, no hacemos las leyes».