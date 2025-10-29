Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista de la localidad albaceteña de Letur un año después de la dana del 29 de octubre de 2024. EFE

Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana

La dana causó seis muertes en este pueblo de Albacete, que vuelve a mirar al turismo

J.M.L.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:51

Comenta

La dana de hace un año también causó estragos en algunos municipios de Castilla-La Mancha. En Mira (Cuenca), localidad de 900 habitantes, murió una ... vecina de 88 años y la riada destrozó el centro de salud y un puente. Pero lo peor se vivió en Letur (Albacete), pueblo de 920 habitantes, donde murieron seis personas: tres hombres de 31, 37 y 43 años y tres mujeres de 38, 71 y 92 años. Ésta última, Dolores, estaba celebrando su cumpleaños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  6. 6 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  7. 7 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  8. 8 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  9. 9 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  10. 10 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana

Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana