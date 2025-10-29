Letur se ha recuperado casi al cien por cien un año después de ser arrasado por la dana

La dana de hace un año también causó estragos en algunos municipios de Castilla-La Mancha. En Mira (Cuenca), localidad de 900 habitantes, murió una ... vecina de 88 años y la riada destrozó el centro de salud y un puente. Pero lo peor se vivió en Letur (Albacete), pueblo de 920 habitantes, donde murieron seis personas: tres hombres de 31, 37 y 43 años y tres mujeres de 38, 71 y 92 años. Ésta última, Dolores, estaba celebrando su cumpleaños.

Un año después Letur se recupera del desastre. El pueblo está operativo al 95 por ciento y la mayoría de sus casas rurales -el municipio vive del turismo- están abiertas para mostrar a los visitantes los encantos de la localidad, incluida en el listado de la red de Pueblos Más Bonitos de España. Para su vuelta total a la normalidad las distintas administraciones han puesto en marcha el Plan Letur 2025-2028, dotado con más de 36 millones de euros, que prevé obras complejas debido a la peculiar orografía del pueblo y a que su casco antiguo está declarado conjunto. «Hemos recibido cerca de un millón de euros en donaciones de particulares y empresas, ayuda a la que hay que sumar la de las instituciones como los 20,9 millones que ha invertido el Gobierno central y quedan 12 de la Diputación para reparar infraestructuras», explica su alcalde, Sergio Marín.

Aún queda tarea por hacer como reconstruir viviendas que colapsaron o recuperar el colector y la depuradora de aguas residuales, «obras que estarán concluidas en noviembre», según Montserrat Muro, directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. «Queremos reconstruir infraestructuras que sean no sólo resistentes a los efectos del cambio climático sino que también puedan recuperarse con rapidez tras fenómenos meteorológicos adversos», añade Montserrat Muro, que también apuesta por «infraestructuras hidráulicas que ofrezcan garantías de calidad y cantidad en el suministro de agua potable, incluso en escenarios de dificultad».

Más avanzada va la recuperación del pueblo conquense de Mira. Ya se han reparado infraestructuras como el centro de salud o el puente sobre el río Ojos de Moya. Cerca de 180 inmuebles sufrieron daños y el Gobierno central cifra en 26 millones de euros su reconstrucción.

Mirada al pasado

Un año después los vecinos afectados se preguntan si la tragedia pudo evitarse. Familiares de cuatro de los seis fallecidos en Letur creen que sí y, por ello, han presentado una querella contra el Ayuntamiento de Letur, la Junta de Castilla-La Mancha, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Segura por homicidio imprudente. La AEMET lanzó su primera advertencia sobre los posibles efectos de la dana en la provincia de Albacete el 27 de octubre y en la noche del 28 al 29 se activó la alerta naranja.

Según la AEMET, gran parte de la fuerte actividad tormentosa del 29 de octubre tuvo su origen en la orientación de los montes próximos. Junto al nacimiento del arroyo de Letur, que se desbordó a su paso por el pueblo, se encuentra una rambla de grandes dimensiones donde la dana llegó a descargar hasta 230 litros de agua por metro cuadrado que formaron la mortal riada. El agua se llevó por delante la zona antigua de Letur arrasando todo lo que encontraba a su paso, casas enteras incluidas, y acabando con las vidas de seis personas. Un año después, Letur no olvida.