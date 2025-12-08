Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colas ante la Macarena en su basílica sevillana tras la restauración. EP

Largas colas para ver a la Macarena restaurada tras la pifia de las pestañas

La talla ha regresado a su templo sevillano con su expresión de siempre después de una intervención que ha durado 4 meses. «Ha recuperado su mirada», dicen aliviados los devotos de la Virgen

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:15

Comenta

Hasta tres horas de cola están aguardando los fieles para orar de nuevo ante la Virgen de la Macarena, que este lunes, a las seis ... de la mañana, ha regresado al culto en su templo de Sevilla tras la restauración a la que ha sido sometida desde el pasado mes de agosto tras una fallida intervención anterior encargada por la propia Hermandad.

