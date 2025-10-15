Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El productor televisivo, José Luis Moreno, a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en marzo pasado. EP

El juez acusa a José Luis Moreno de recibir 3,3 millones de la trama en préstamos y créditos

El auto de procesamiento detalla que el productor televisivo contactó con uno de los cabecillas del 'caso Titella' en busca de «financiación fraudulenta» por sus «numerosas deudas» con Hacienda

Mateo Balín

Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:36

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional que ha procesado al productor televisivo José Luis Moreno por el llamado 'caso Titella' considera que el investigado, ... necesitado de financiación privada para continuar con sus proyectos y a la vista de sus «numerosas deudas» con Hacienda y entidades crediticias, contactó con uno de los cabecillas de la red, Antonio Luis Aguilera, a través de un tercero (Omar Ramón Valent) para «obtener financiación fraudulenta». En total pudo recibir 3,3 millones de euros de la trama societaria y financiera, según el auto judicial. Una de las funciones de Moreno, según el instructor Ismael Moreno, «era generar confianza» a los bancos al tratarse de un personaje público y acudir así con Aguilera en busca de inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  7. 7 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  8. 8 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  9. 9 Estos son el nuevo presbítero y el nuevo diácono de Granada
  10. 10 Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez acusa a José Luis Moreno de recibir 3,3 millones de la trama en préstamos y créditos

El juez acusa a José Luis Moreno de recibir 3,3 millones de la trama en préstamos y créditos