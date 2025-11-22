Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El bigote se veía hace años como algo de otra época. Adobe Stock

Los jóvenes tiran de mostacho

De Movember a TikTok ·

La moda retro, las redes y la cultura 'pop' han devuelto el bigote a primera línea. Ahora como gesto de estilo y de diferencia generacional

Juncal Munduate

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:04

Comenta

Los hemos visto siempre. En la calle, en el metro, en el trabajo, el cine... y ahora, cada vez con mayor frecuencia, también en redes ... sociales. Hablamos del bigote. Durante décadas lo asociamos con personas de mayor edad, lo vimos como un símbolo de autoridad y, en cierto modo, de otra época. En los últimos diez años, sin embargo, ha vuelto a brotar en los rostros de los más jóvenes. Los veinteañeros lo lucen de nuevo al más puro estilo de los años 80 y 90. Será por aquello de que los clásicos nunca mueren y porque la moda, en muchas ocasiones, trata de renovarse tirando de archivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  3. 3 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  4. 4 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  5. 5 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  6. 6

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  9. 9 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  10. 10 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los jóvenes tiran de mostacho

Los jóvenes tiran de mostacho