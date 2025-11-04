Los jesuitas y los obispos apartan por abusos a un menor a un sacerdote con un cargo en la Conferencia Episcopal
La Compañía de Jesús ha informado a la Fiscalía para que determine si los hechos, ocurridos en la primera década de este siglo, están o no prescritos
Madrid
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:58
La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos a un menor que habrían ocurrido en Alicante ... y en Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la orden religiosa en un comunicado dado a conocer este martes. El sacerdote tenía un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE), del que también ha sido apartado. La CEE no ha especificado qué tipo de puesto, pero fuentes de este organismo han precisado que no se trata de ningún obispo. Este periódico ha podido saber que se trata del ya exsecretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria, que ya ha sido apartado de esa responsabilidad.
La Compañía de Jesús tuvo conocimiento en julio de 2025, a través de su canal interno de denuncias, de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores que se situarían en la primera década de este siglo. Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025 se pudo recabar un testimonio verosímil.
Los jesuitas, entonces, pusieron la información a disposición de la Fiscalía, entre otras cosas, para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido, hace un mínimo de quince años. «Si no lo estuvieran, la Compañía confía en el trabajo de la Justicia para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que se le requiera», recoge la nota de la orden religiosa.
En cualquier caso, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, «por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido», recuerdan.
Apartado de su cargo en la CEE
En el mismo mes de septiembre en que la Compañía de Jesús dio verosimilitud a los abusos informó a la Conferencia Episcopal Española, dado que el citado jesuita ejercía en ese momento, hace poco más de un mes, un cargo dependiente de la Conferencia. Fuentes de la CEE han precisado que no se trata de ningún obispo y que el religioso en cuestión no ocupaba en la estructura de la CEE ningún cargo «importante». Este periódico ha podido saber que se trataba del secretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria, que ya no ejerce esa responsabilidad. Esas funciones "continúan adelante con normalidad" ya que el sacerdote ya ha sido sustituido.
Actualmente trabajan para la CEE en Madrid unas cien personas, entre sacerdotes, laicos y otros religiosos. Las mismas fuentes han apuntado que no ven necesario revisar sus protocolos en lo referente a la selección del personal que trabaja para ellos «porque son protocolos consistentes».
En todo caso, el sacerdote ha sido apartado de su puesto y de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación. Actualmente permanece en una comunidad de la Compañía de Jesús, sin relación ni actividad pastoral y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión.
Según detalla la orden religiosa en el comunicado, «sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia del jesuita acusado», la Compañía está poniendo todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos. Y así prosigue con la recogida de testimonios que pudieran confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos. «Asímismo, manifestamos nuestra disposición a colaborar en todo lo que sea necesario con las autoridades judiciales y eclesiásticas. Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados».
En este sentido señalan que el compromiso de todos los centros de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros «es inequívoco». «En esto llevamos años trabajando, con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras obras». Los jesuitas han puesto el correo proteccion@jesuitas.es para que todas las personas que quieran comunicar cualquier información referida a abusos del pasado, «sea en relación con este u otros casos», lo hagan.
En un breve mensaje, la Conferencia Episcopal se ha unido "al sentimiento de dolor expresado por la Compañía de Jesús y al esfuerzo porque estas situaciones no tengan lugar en la vida de la Iglesia".
