El jefe de los cerveceros de España aclara por qué cada vez si sirve más la cerveza en copa Señalan el componente estético, pero también los beneficios que incluye consumirla en este formato

Alberto Flores Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 13:13 Comenta Compartir

La cerveza es la bebida estrella para una parte importante de la población a nivel mundial, por eso cada vez hay más marcas, más variedades y más formas de consumilarla. Hay quien prefiere beber la cerveza directamente de la botella; otros, con un vaso de caña. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha notado una tendencia a servirla en copas parecidas a las de los vinos.

Jacobo Olalla, Director General de la Asociación de Cerveceros de España, ha señalado en el diario 20 Minutos este interés nació «hace cerca de dos décadas». Comenta que «nuestra producción y marcas ha crecido, lo que ha venido a enriquecer la curiosidad de los consumidores y, con ello, una manera de disfrutarla de forma diferente».

También cambia la forma dependiendo de la región. Mientras que en Madrid o Andalucía el vaso de caña es el preferido de los consumidores, en Asturias lo es el vaso ancho típico de la sidra y en País Vasco es habitual servir la cerveza en el vaso bajo y ancho de los 'zuritos'».

Algunos expertos señalan que esta tendencia tiene que ver con la estética. «Al trabajar con una copa que puede ser un poquito más bonita, evidentemente mejora la estética de la cerveza, la hace más atractiva y le da un valor añadido, de alguna manera la hace más premium», revela Mario Tofe, Sumiller del restaurante Èter, en Madrid.

Esta tendencia sobre la cerveza también ha sido apreciada por Jacobo Olalla. «Cada vez más establecimientos sirven en copa, sea especifica de cerveza o la que tradicionalmente se ha usado para el vino». Según él, este formato puede ofrecer «ventajas como un agarre que evita el calentamiento» de la bebida, y ayudaría a favorecer «la liberación y apreciación de los aromas, así como la oxigenación y el desarrollo del carbónico». Otra razón que podría haber motivado el fenómeno tiene que ver con que «en una copa, los matices de la cerveza se aprecian mucho mejor», según el experto que trabaja en Èter.

Por su parte, Irene Pascual, maestra cervecera de Cruzcampo, apunta que es «para realzar y poner en valor el gran producto que venden, diferenciándolo así del vaso de caña, que es más común en bares con otro tipo de tradición, muy ligada a la cultura social de nuestro país de compartir momentos en terrazas y mesas altas, junto con comidas más ligeras o tapas».

La experta de Cruzcampo también apunta a que podría ser por «factores como la eficiencia y comodidad en servicio, al tener (por noma general) más capacidad que una caña, reduce tiempo de servicio y eleva el ticket medio. Así mismo, factores como el clima, y el tipo de servicio (terraza o interior), también influyen en la elección de un formato u otro».

Qué eligen los expertos

Los expertos consultados por 20 Minutos ofrecen su opinión sobre la conveniencia o no de tomar cerveza en copa. Tofe aprueba la opción de la copa de vino porque «mejora la parte organoléptica. Te va a permitir introducir un poco más la nariz y que esos aromas de la cerveza se abran dentro de la copa y, después, a la hora de bebérnosla, esa percepción de aromas en la nariz va a hacer que en boca notemos un poquito más de matices».

Irene Pascual, sin embargo, indica que «la copa complejiza el ritual de servicio que para nosotros es tan importante y que la boca más estrecha de la copa, dificulta la liberación de matices más complejos». Según ella, «lo importante es usar el formato adecuado para cada producto».

Jacobo Olalla expone que tomar una cerveza en una copa ofrece «beneficios específicos. El agarre por la caña aísla la cerveza del calor de la mano, y su diseño favorece la apreciación de los aromas y la formación de la espuma, elementos importantes en la experiencia cervecera. Además, en la mayor parte de las copas, ya sean de cerveza y otras, se trata de recipientes con un grosor más fino, lo que realza el sabor y apreciación de la bebida».

