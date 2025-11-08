Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

