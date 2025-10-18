Investigan a una mujer por abandonar a su bebé en Santutxu

Una mujer está siendo investigada por un delito de abandono de menores y su bebé ha pasado al cuidado de los servicios sociales del Ayuntamiento ... de Bilbao, según han confirmado portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Los hechos ocurrieron en la noche del viernes en el barrio de Santutxu cuando a la acusada, siempre según la versión de testigos presenciales, «se le cayó al suelo» el menor.

Los vecinos de la calle Juan de la Cosa, del barrio bilbaíno, señalan que «la mujer parecía estar en estado de embriaguez y se le ha caído al suelo». Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Ertzaintza para atender la incidencia, que causó revuelo en la zona.

Tras valorar los hechos in situ, una trabajadora de los servicios sociales municipales se hizo cargo del bebé y se fueron en un taxi. Los testigos manifiestan que «la mujer hizo una videollamada en la que la escuchábamos gritar 'se están llevando a nuestro hijo'». En este sentido, aseguran que a la investigada fue trasladada «en uno de los coches patrulla», pero desde el Departamento de Seguridad aclaran que no llegó a ser detenida, sino que se han abierto diligencias contra ella por un presunto delito de abandono de menores.