90 intoxicados por salmonelosis en un restaurante chino EFE Nueve de los afectados están hospitalizados, después de que el domingo ingirieran un alimento en mal estado EFE Viernes, 27 julio 2018, 09:40

Un total de 90 personas han resultado intoxicadas en Mérida, de las que nueve están hospitalizadas, tras ingerir el pasado domingo a mediodía un alimento con la bacteria de la salmonela en un restaurante de comida china de la ciudad extremeña. Según la Consejería de Sanidad, las personas ingresadas están estables, mientras que el resto de afectados están en sus domicilios con síntomas leves. Todos ellos se recuperan a base de antibióticos e hidratación.

El consejero extremeño de Sanidad, José María Vergeles, ha declarado hoy que la salmonela está confirmada. «No hay duda del germen que ha provocado la infección», ha dicho, aunque todavía no se conoce el origen exacto de la intoxicación. En un primer momento, las autoridades examinaron a los manipuladores del establecimiento, pero estos dieron negativo y por tanto no fueron ellos quienes transmitieron la bacteria. Las pesquisas se centran ahora en buscar el alimento en mal estado que ha causado la intoxicación masiva, aunque hasta dentro de unos diez días el laboratorio que está analizando diferentes muestras no podrá pronunciarse con exactitud.

Los primeros afectados comenzaron a sentirse mal en la madrugada del domingo al lunes, con diarrea, vómitos y fiebre. Si bien en un inicio fueron 19 personas las que acudieron a centros sanitarios, ayer miércoles ya eran 33 y hoy la cifra ha aumentado a 90, según informa el periódico Hoy. Según el rotativo extremeño, todos ellos coincidieron en señalar al mismo restaurante chino de Mérida. Ante las sospechas, el departamento de Sanidad tomó 30 muestras e identificó a cuatro personas, los manipuladores de alimentos de este establecimiento. La directora general de Salud Pública de Extremadura, Pilar Guijarro, declaró a Hoy que los inspectores no consideraron el cierre del restaurante, por lo que sigue en funcionamiento.