Un inmigrante muere en el incendio de una casa en Guadalajara que compartía con otros seis inmigrantes

Un hombre muerto, otro herido muy grave y otros cinco con heridas leves es el balance del incendio registrado en la madrugada de este jueves ... en una vivienda de Mondéjar (Guadalajara).

Los siete hombres, todos ellos inmigrantes, compartían una vivienda de tres plantas situada en la calle Solana Alta de esta localidad de 2.900 habitantes. El fuego se inició en uno de los colchones donde dormían, en la planta baja de la casa, y rápidamente se propagó a los demás bloqueando la salida principal del inmueble.

Uno de los inmigrantes falleció por inhalación de humo y los demás tuvieron tiempo para escapar de la vivienda lanzándose desde las ventanas. Uno de ellos fue evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Guadalajara, centro al que también fueron trasladados otros cinco hombres por inhalación de humo y heridas provocadas por haberse arrojado al vacío escapando de las llamas y del humo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del parque de Azuqueca de Henares (Guadalajara), agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y voluntarios de Protección Civil de Mondéjar. Los bomberos que apagaron las llamas determinaron que la casa ha quedado inhabitable y que las llamas no han afectado a los inmuebles contiguos.