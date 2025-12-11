Un inmigrante muere en el incendio de una casa en Guadalajara que compartía con otros seis inmigrantes
El fuego se ha originado en los colchones donde dormían
J.M.L.
Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:53
Un hombre muerto, otro herido muy grave y otros cinco con heridas leves es el balance del incendio registrado en la madrugada de este jueves ... en una vivienda de Mondéjar (Guadalajara).
Los siete hombres, todos ellos inmigrantes, compartían una vivienda de tres plantas situada en la calle Solana Alta de esta localidad de 2.900 habitantes. El fuego se inició en uno de los colchones donde dormían, en la planta baja de la casa, y rápidamente se propagó a los demás bloqueando la salida principal del inmueble.
Uno de los inmigrantes falleció por inhalación de humo y los demás tuvieron tiempo para escapar de la vivienda lanzándose desde las ventanas. Uno de ellos fue evacuado en estado muy grave al Hospital Universitario de Guadalajara, centro al que también fueron trasladados otros cinco hombres por inhalación de humo y heridas provocadas por haberse arrojado al vacío escapando de las llamas y del humo.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron bomberos del parque de Azuqueca de Henares (Guadalajara), agentes de la Guardia Civil, una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y voluntarios de Protección Civil de Mondéjar. Los bomberos que apagaron las llamas determinaron que la casa ha quedado inhabitable y que las llamas no han afectado a los inmuebles contiguos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión