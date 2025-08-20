Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista del incendio en los Montes del Courel, en las inmediaciones de Cruz de Outeiro (Lugo) EP

Los incendios avanzan cuatro veces más lentos desde el final de la ola de calor

La situación mejora, pero la amenaza continúa: hay 21 grandes fuegos vivos aún en cinco autonomías y miles de desalojados en León y Zamora

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:30

El fuego cada vez avanza más lento en las zonas en las que todavía campa fuera de control, pero la amenaza, como repiten todos los ... dispositivos de emergencia, aún no ha terminado, como lo demuestran los 21 grandes incendios que siguen activos, los mismos de un día antes, con llamas desbocadas en Orense, Cáceres, León y Zamora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  3. 3

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  6. 6

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El Infoca da por estabilizado el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  10. 10 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los incendios avanzan cuatro veces más lentos desde el final de la ola de calor

Los incendios avanzan cuatro veces más lentos desde el final de la ola de calor