Una explosión provoca un incendio en un bloque de viviendas de Toledo y deja varias personas atrapadas

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del edificio incendiado. Ayuntamiento de Toledo

Dos policías y un vecino hospitalizados por el incendio en una vivienda de Toledo

El aviso se ha dado pasadas las nueve cuando se ha iniciado el fuego en el primer piso del inmueble

J. M. L.

Toledo

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36

Comenta

Los bomberos de Toledo y la Policía Nacional investigan las causas de una explosión en un piso de la capital castellano-manchega que este martes ... obligó a evacuar al Hospital Universitario de Toledo a varias personas por inhalación de humo, entre ellas dos policías y un vecino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  5. 5 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  6. 6

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos policías y un vecino hospitalizados por el incendio en una vivienda de Toledo

Una explosión provoca un incendio en un bloque de viviendas de Toledo y deja varias personas atrapadas