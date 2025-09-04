El importante cambio que afecta directamente a los pensionistas: llega la nueva jubilación reversible Permite a jubilados compaigar su prestación con la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral

C. L. Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:23

Cambios importantes en la jubilación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere sacar adelante la nueva jubilación reversible en las próximas semanas. Esta modalidad permitirá a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación volver a la actividad profesional con una serie de incentivos. Es algo similar a la jubilación flexible, pero incluyendo una serie de bonificaciones para los que quieran volver al mercado laboral.

Esta nueva jubilación «reversible», a la espera de que tenga nombre oficial, viene a ser una jubilación flexible mejorada. Esta opción permite a los trabajadores españoles compaginar un trabajo parcial con la pensión. Desde el 1 de abril de 2025, esta reducción de la jornada parcial puede variar entre el 25% y el 75% y la pensión se reduce en función de las horas trabajadas. Una vez finalizado el contrato, la pensión se recalcula, lo que supone un beneficio para los trabajadores que han alargado su actividad laboral.

Hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo de jornada se ampliaría hasta el 40%, hasta la posibilidad de realizar un 80% de la jornada completa. Además, según el texto que prepara la Seguridad Social, la cuantía de la pensión será de un 10% o 20% mayor en función del porcentaje de jornada laboral.

Para acogerse a esta modalidad, tendrá que haber pasado al menos seis meses desde la reincorporación a la jornada laboral y en ella se incluirán los beneficios de demora de jubilación.

La intención del Gobierno es mantener al mayor número de personas cotizando ante el gran problema que se avecina con las pensiones en España.