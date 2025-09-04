Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La nueva jubilación reversible que prepara el Gobierno Manu Cecilio

El importante cambio que afecta directamente a los pensionistas: llega la nueva jubilación reversible

Permite a jubilados compaigar su prestación con la posibilidad de reincorporarse al mercado laboral

C. L.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:23

Cambios importantes en la jubilación. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere sacar adelante la nueva jubilación reversible en las próximas semanas. Esta modalidad permitirá a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación volver a la actividad profesional con una serie de incentivos. Es algo similar a la jubilación flexible, pero incluyendo una serie de bonificaciones para los que quieran volver al mercado laboral.

Esta nueva jubilación «reversible», a la espera de que tenga nombre oficial, viene a ser una jubilación flexible mejorada. Esta opción permite a los trabajadores españoles compaginar un trabajo parcial con la pensión. Desde el 1 de abril de 2025, esta reducción de la jornada parcial puede variar entre el 25% y el 75% y la pensión se reduce en función de las horas trabajadas. Una vez finalizado el contrato, la pensión se recalcula, lo que supone un beneficio para los trabajadores que han alargado su actividad laboral.

Hay que tener en cuenta que el tiempo mínimo de jornada se ampliaría hasta el 40%, hasta la posibilidad de realizar un 80% de la jornada completa. Además, según el texto que prepara la Seguridad Social, la cuantía de la pensión será de un 10% o 20% mayor en función del porcentaje de jornada laboral.

Para acogerse a esta modalidad, tendrá que haber pasado al menos seis meses desde la reincorporación a la jornada laboral y en ella se incluirán los beneficios de demora de jubilación.

La intención del Gobierno es mantener al mayor número de personas cotizando ante el gran problema que se avecina con las pensiones en España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  2. 2

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  3. 3

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  4. 4

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  5. 5

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  6. 6

    La Junta licita el plan definitivo que decidirá por dónde crecerá el metro en la próxima década
  7. 7

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  8. 8

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  9. 9

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  10. 10

    A prisión el presunto agresor del hombre que murió en el distrito Beiro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El importante cambio que afecta directamente a los pensionistas: llega la nueva jubilación reversible

El importante cambio que afecta directamente a los pensionistas: llega la nueva jubilación reversible