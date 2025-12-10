La Iglesia recauda 429 millones por la 'X' de la Renta de 2024, casi 47 millones más que en 2023

Los contribuyentes que marcaron en su declaración de la renta de este año (correspondiente a 2024) la 'X' a favor de la Iglesia católica han ... permitido elevar el importe asignado a esta institución en casi 47 millones de euros, un 12% más en relación a la tributación de 2023, según los datos facilitados este miércoles por la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según las cifras provisionales de la CEE, el número de declaraciones a favor de la Iglesia católica en el IRPF de 2024 ha sido de casi ocho millones (en concreto 7.946.347), lo que supone un aumento de 106.363 más que en 2023. Es el mayor número desde al menos 2011, pero el menor en términos porcentuales, 30,08% del total de declaraciones frente al 30,43% del año anterior o del 34,8% de 2011.

La cantidad asignada ha ascendido a 429.335.080 euros con un incremento de 46.897.081 euros en relación al ejercicio anterior, lo que representa un aumento del 12%. El 55% de este incremento se reparte entre las aportaciones realizadas por los contribuyentes de Madrid (14 millones de euros más), Andalucía (7,5 millones más) y Cataluña (4,7 millones más).

Atendiendo a las declaraciones de la renta conjuntas, son más de nueve millones de españoles los que marcan la 'X' en favor de la Iglesia católica, sin que ello suponga que se les retenga más o que se les devuelva menos al hacer la declaración. «Detrás de todos estos datos están cada una de las personas que cada año muestran su confianza en la labor de la Iglesia marcando la 'X' en la declaración de la renta. Y a ellas está dedicada la campaña de agradecimiento con el lema 'Más de 9 millones de gracias'. Los protagonistas de esta campaña son esas más de nueve millones de personas que han mostrado su apoyo a la Iglesia. Todas forman parte de la familia Xtantos, que hace posible sostener la actividad de la Iglesia ofreciendo su tiempo, su oración o con su aportación económica», señala la CEE en un comunicado.

Por Comunidades Autónomas

El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 15 de las 17 Comunidades Autónomas (especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) en relación a 2023. Los únicos descensos se han producido en Navarra y en Vizcaya.

En cambio, si se atiende al porcentaje del total de declaraciones con la asignación a la Iglesia Católica, éste disminuye en todas las comunidades autónomas, salvo en Guipúzcoa, donde crece por segundo año consecutivo, «debido al trabajo realizado por la diócesis en distintas direcciones, especialmente con la Diputación Foral», señala la CEE.

En términos porcentuales, hay 9 comunidades que se sitúan por encima de la media del 30,08 en porcentaje de asignantes. Destacan Castilla-La Mancha (42,6%), Extremadura (42,1%), La Rioja (41,9%), Murcia (41,3%) y Castilla y León (40,3%). Por debajo se encuentran Canarias (24%), Galicia (23,5%) y Cataluña (15%). Los descensos más importantes del número de asignantes, en términos porcentuales, se centran en Navarra (-0,84%), Cantabria (-0,65%) y Castilla-La Mancha (-0,61%). Los menores descensos se producen en Galicia (-0,09%); Extremadura (-0,15%) y Canarias (-0,22%).