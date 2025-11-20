La Iglesia se abre a que la Semana Santa se celebre siempre en las mismas fechas

¿Estamos más cerca de que la Semana Santa pase a celebrarse los mismos días todos los años en lugar de caer en marzo o ... en abril? La respuesta es sí. La Iglesia católica ve con buenos ojos un acercamiento a las iglesias ortodoxas para unificar la celebración de la Pascua, un gesto que se ha vuelto a poner sobre la mesa estos días en que se recuerda el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico del cristianismo. De hecho, este jueves a las 20 horas la catedral de la Almudena acoge una oración ecuménica con el resto de las confesiones cristianas (católicas, ortodoxas, anglicanas y evangélicas) con motivo de esta efeméride, que se celebra en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se viene desarrollando desde el pasado martes en Madrid.

La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la CEE, que preside Ramón Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, ha sido la encargada de organizar este acto ecuménico y de redactar y consensuar un texto en el que se reitera la disposición de la Iglesia católica a modificar la fecha de la Semana Santa, siempre y cuando las distintas iglesias ortodoxas se pongan de acuerdo en una fecha común, para lo cual, según fuentes de la CEE, tendrían que convocar su propio concilio.

Estas mismas fuentes señalan que la idea de unificar la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue una propuesta que en su momento lanzó la Comisión Teológica Internacional y que el papa Francisco mencionó en al menos dos ocasiones. «Es una propuesta de la Iglesia católica en general, no de la Iglesia en España en particular», precisan.

De concretarse, el cambio afectaría de lleno a las celebraciones de la Semana Santa en España, donde estas fechas no sólo modifican el calendario de vacaciones escolares, sino que tienen relevancia por su impacto económico y turístico por el flujo de visitantes que concentran estos ritos. Además, en capitales como Sevilla, cualquier modificación en las fechas de Pascua tiene un efecto dominó ya que desplazaría automáticamente un calendario que abarca desde su famosa Feria al Rocío y también el Corpus, que también es una celebración festiva en ciudades como Toledo o Granada.

Una cuestión que no es teológica

El pasado miércoles en un encuentro con periodistas para presentar la celebración ecuménica por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, el obispo Valdivia aseguró, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Iglesia católica está abierta a cambiar la fecha de celebración de la Pascua y aceptar la que propongan los ortodoxos. «Nosotros seguimos manteniendo de alguna manera las diferencias, pero no son tanto teológicas como cuestiones de calendario. Mientras que la ortodoxa está celebrando con un calendario juliano, de los emperadores, la católica sigue con el calendario gregoriano, de manera que hay esas diferencias pero no son tanto cuestiones teológicas», explicó Valdivia, que añadió que «la Iglesia Católica no tendría ningún problema en poder aceptar» la fecha que se proponga. «Plantearía cuestiones difíciles pero no hay un sentido de hostilidad hacia ese punto ni muchísimo menos», aseveró.

Actualmente, la Pascua se calcula según lo establecido tras Nicea: se celebra el primer domingo después de la primera luna llena de Primavera. El condicionante lunar provoca que la Semana Santa pueda caer en un intervalo muy amplio, desde finales de marzo hasta la segunda quincena de abril, como ha ocurrido este 2025. Además, la diferencia entre el calendario gregoriano (católico desde 1582) y el juliano (usado por los ortodoxos) explica que ambos ritos celebren la Pascua en fechas distintas, a veces con semanas de separación.

La idea ya se planteó en 2015: fijar la Pascua siempre el segundo domingo de abril, lo que situaría el Domingo de Ramos en el primero de ese mes, lo que comprimiría el calendario y eliminaría los amplios márgenes actuales. La próxima Semana Santa de 2026 se celebrará entre el domingo, 29 de marzo y el domingo, 5 de abril, con el Jueves Santo el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril.