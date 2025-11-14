Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Como ocurre en las grandes ciudades, aparcar en la capital gala es una misión casi imposible. adobestock

La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

La tecnología se aplicará en uno de los distritos de la capital gala

Enric Bonet

Enric Bonet

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:06

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

