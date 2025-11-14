La IA consigue el milagro de aparcar en París en cinco minutos

Desplazarse en coche por París no es una experiencia demasiado plácida. Uno no solo debe lidiar con los constantes atascos, sino también con la dificultad ... para encontrar un lugar para aparcar. El distrito XVII (noroeste) de la capital se ha asociado con la empresa UPCiti para ofrecer una solución innovadora a este recurrente dolor de cabeza para los conductores. Gracias a la inteligencia artificial, han desarrollado un sistema que informa en tiempo real a los conductores de aquellas zonas en que resulta más fácil estacionar en el barrio de Batignolles, situado entre el parque Monceau y la famosa basílica del Sagrado Corazón.

Esta propuesta funciona a través de la aplicación 'PayByPhone', que ya se utilizaba antes para pagar el parquímetro con el teléfono móvil. Sus usuarios cuentan desde finales de octubre con un nuevo apartado en que aparece un mapa del barrio de Batignolles y en tiempo real clasifica las distintas zonas en función de la probabilidad de encontrar un aparcamiento. Aparecen en azul todas aquellas calles en que el conductor cuenta con más de un 30% de opciones de poder estacionar, en amarillo aquellas en que las probabilidades son de entre el 30% y el 10% y en rojo en las que hay menos de un 10%.

«¡Me parece genial! Cuando uno llega tarde del trabajo, suele ser tan complicado poder aparcar… Me he llegado a pasar más de media hora dando vueltas», explicó Sophie, habitante de ese distrito y usuaria de la aplicación, en declaraciones al diario 'Le Parisien'. Más de 4.300 automovilistas han utilizado este sistema, bautizado 'TrouveMaPlace', durante las dos primeras semanas desde que empezó a funcionar, según datos de UPCiti.

150 cámaras

La empresa ha instalado 150 cámaras en ese barrio. Gracias a ellas y a una gestión de las imágenes a través de la IA, ha desarrollado un programa que mide y analiza constantemente aquellas zonas donde se liberan plazas de aparcamiento. Además, dispone de la capacidad para evaluar que haya quedado vacía la superficie necesaria para aparcar un coche (4,5 metros), así como que las zonas que quedan libres no sean exclusivas de los vehículos de mercancías. «Se trata de cámaras de muy baja resolución. En nuestras imágenes resulta imposible identificar una matrícula o distinguir entre un hombre y una mujer entre los peatones», explicó Jean-Baptiste Poljak, fundador de UPCiti, sobre la habitual preocupación por el respeto de la vida privada por parte de estas aplicaciones.

«Los automovilistas se benefician de una información fiable y actualizada directamente en su pantalla. El objetivo es que los conductores ganen tiempo, reduzcan sus trayectos y contribuyan a disminuir los atascos, el ruido y la contaminación», defendió, por su lado, Sylvia Colloc, presidenta de 'PayByPhone' en Francia, en declaraciones a la revista especializada 'Smart City Mag'. El grupo UPCiti ya había ensayado una solución tecnológica parecida en una localidad en Luxemburgo, pero ahora es la primera vez que la pone en práctica en una gran capital.

La compañía tiene previsto introducir más adelante esta tecnología en Mónaco y en otras localidades galas, siendo Cahors (en el sur de Francia) la primera de ellas. Otras ciudades como Drancy, en el nordeste de la periferia parisina, han desarrollado su propio sistema para calcular en tiempo real las plazas libres para estacionar. Tanto en este caso como en el del distrito XVII de París confían en que la IA disminuya los trayectos inútiles de aquellos conductores desesperados en búsqueda de un aparcamiento.