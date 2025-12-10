Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

F. Morquecho

Un hombre sano que bebía ocho latas diarias de bebida energética sufre un derrame cerebral

Los refrescos con exceso de cafeína y azúcar pueden provocar ictus, alerta un estudio científico basado en el caso de una persona de 50 años, que al dejar de consumirlas mejoró

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:57

Un hombre de 50 años y buena salud bebía un promedio de ocho latas diarias de bebidas energéticas, hasta que un día comenzó a sentir ... debilidad en el lado izquierdo, entumecimiento y dificultades con el equilibrio, la marcha, la deglución y el habla. Con ataxia acudió al hospital. Tenía una presión arterial extremadamente alta (254/150 mmHg). Se le diagnosticó que había sufrido un derrame cerebral en el tálamo, la parte del cerebro involucrada en la percepción sensorial y el movimiento.

