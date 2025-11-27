Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los bomberos tratan de acceder a una de las viviendas del edificio de A Coruña que sufrió un incendio este jueves. E. P.

Un hombre muerto y otro crítico por inhalar humo al incendiarse parte de un edificio en A Coruña

Varios vecinos del mismo bloque de viviendas tuvieron que ser desalojados temporalmente y se ha abierto una investigación para determinar la causa del fuego

R. C.

A Coruña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:01

Comenta

Un hombre ha fallecido y otro se encuentra en estado crítico por inhalación de humo a raíz de un incendio registrado este jueves por la ... tarde en un edificio de viviendas de A Coruña. El servicio de emergencias 112 Galicia ha informado de que tuvo constancia del fuego a las 17:45 horas, a través de la llamada de un particular que alertaba de que había fuego en el cuadro eléctrico situado en el portal de un bloque de pisos en la calle Rúa San Isidoro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»
  10. 10 Crean un videojuego gratuito para escapar de la Alhambra con la palabra exacta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un hombre muerto y otro crítico por inhalar humo al incendiarse parte de un edificio en A Coruña

Un hombre muerto y otro crítico por inhalar humo al incendiarse parte de un edificio en A Coruña