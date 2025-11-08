Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La impresionante colección de motocicletas de la RDA. B. J.

La Historia que se puede tocar

Berlín ·

El Depósito del Museo de la RDA contiene 360.000 objetos característicos de la vida cotidiana de la Alemania comunista

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

La Alemania comunista ya es Historia, pero no ha caído en el olvido. Treinta y cinco años después de la reunificación, aún se puede viajar ... a la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) sin necesidad de recurrir a una máquina del tiempo, sólo a través de los objetos cotidianos. Inaugurado en 2006 en el corazón de Berlín bajo el lema 'La Historia que se puede tocar', el museo de la RDA está dedicado a la historia, vida y cultura cotidiana en el desaparecido Estado entre el 8 mayo de 1945 y el 2 de octubre de 1990.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  3. 3 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  4. 4 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  5. 5 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  6. 6 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  7. 7 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  8. 8

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  9. 9

    Absuelven a una empleada del Clínico acusada de falsear su historial para cobrar más
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Historia que se puede tocar

La Historia que se puede tocar