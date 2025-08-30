Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

Caroline Darian explica en una entrevista para 'The Telegraph' su ruptura con Gisèle durante el juicio a su padre Dominique Pelicot, condenado por haber violado y ofrecido a su esposa a más de 50 hombres

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:09

Gisèle Pelicot se convirtió hace un año en una heroína del feminismo. La valentía y la entereza que mostró durante el juicio a su exmarido ... Dominique, y a los otros 50 hombres desconocidos que la violaron mientras estaba drogada y adormecida, comportaron que se hiciera mundialmente conocida. Pero como cualquier ser humano ensalzado como un ejemplo, esta jubilada francesa, de 72 años, no es perfecta y tiene su parte sombría. Cuando faltan pocos días para el aniversario del inicio de ese macro-juicio, su hija Caroline Darian ha criticado con dureza a su madre en una entrevista para The Telegraph.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La cafetería especializada en tostadas de novela de un pueblo de Granada
  2. 2 Muere uno de los pilotos que participó en el Festival Aéreo de Motril en un accidente en Polonia
  3. 3 Detienen a un hombre por apuñalar a su compañero de piso y a la víctima por estar en busca y captura
  4. 4 Oficial: Bouldini, nuevo jugador del Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «arroces y vistas que enamoran»
  6. 6 Arde un descampado junto al carril bici de Kinépolis
  7. 7

    Un parque de 12.700 metros cuadrados y nuevos viales abrirán Mondragones a la ciudad
  8. 8

    Granada invertirá 1,3 millones de euros en mejoras en Pintor López Mezquita, Gregorio Espín y avenida de Andalucía
  9. 9

    El radar de tramo de la circunvalación de Granada empieza a multar este lunes
  10. 10

    Un acto «corto y emotivo» para pedir «respeto» por la afición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»

La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»